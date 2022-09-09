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Общество

Эксперт назвал причину физической деградации детей

Мастер спорта международного класса по дзюдо, тренер и воспитанник спортивной школы «Бригантина» Сергей Фомин заявил, что дети нынешнего поколения страдают недостатком физического развития из-за современных гаджетов. Об этом он рассказал на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Эксперт также привел в пример старшее поколение, которое своё детство проводило во дворах. По его наблюдениям, если 10-летний мальчик может качественно отжаться несколько раз, то это считается хорошим потенциалом для физического развития. 

Помимо этого, Сергей Фомин рассказал, что разница в физической подготовке мальчиков и девочек значительно сократилась, и привел в пример воспитанницу спортшколы, которая при поступлении в Санкт-Петербургский университет МВД заняла второе место по результатам сдачи спортивных нормативов. При этом на экзамене не было разделения на девушек и юношей.

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