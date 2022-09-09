На двух улицах Пскова ограничат движение из-за работ на кабельной линии
В связи с проведением работ по подвеске кабеля 14 сентября с 15:00 до 16:00 будет закрыт для движения автотранспорта участок улицы Ижорского Батальона в районе здания № 6б. Об этом сообщает Telegram-канал администрации города Пскова.
Также 15 сентября с 15:00 до 16:00 будет закрыт для движения участок улицы Алмазной в районе здания № 92 к. 20.
«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок», - добавляется в сообщении.
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