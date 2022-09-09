Оторвавшееся колесо едва не покалечило пассажира автомобиля на трассе Петербург – Невель
ДТП произошло на трассе Санкт-Петербург – Невель у деревни Катежно Струго-Красненского района. По предварительным данным, от грузового автовоза отсоединилось колесо и попало во встречный автомобиль Skoda Kodiaq.
Участники ДТП от госпитализации отказались.
На месте работали пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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