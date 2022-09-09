Запустить дополнительные «Ласточки» в праздники планируют в Псковской области

18:02, 09 сентября 2022, ПАИ

Вопрос о запуске дополнительных поездов «Ласточка» в праздничные дни обсуждают власти Псковской области с РЖД. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в программе «Первый на седьмом» в обновлённой после ремонта студии радиостанции «7 НЕБО» 9 сентября.

«Мы с коллегами из РЖД сейчас обсуждаем, чтобы в пиковые периоды, в летние каникулы, новогодние праздники пускали дополнительные пары «Ласточек» или увеличивали длину составов», – сказал губернатор. Он заметил, что это необходимо сделать для удобства граждан, а также для того, чтобы больше людей смогли посещать Псковскую область.

Глава региона также напомнил, что сегодня на пресс-конференции в медиацентре ПАИ обсуждалось развитие авиасообщения и модернизация аэропорта Пскова.

«На сегодняшний день у нас семь авиарейсов в Москву, с 26 сентября абсолютно точно будет на два больше. И мы почти договорились, рассчитываем, что будет ещё одна дополнительная частота. То есть десять рейсов в неделю. В принципе, достаточно удобно можно будет всё планировать, комфортно прилететь к нам на самолёте, провести здесь выходные и улететь в воскресенье, пожалуйста, в понедельник, кому как удобно», – отметил Михаил Ведерников.