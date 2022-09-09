Детские игрушки и одежду могут передать псковичи для Областного центра семьи

18:00, 09 сентября 2022, ПАИ

Детские игрушки и одежду в рамках акции «Дари добро» собирают волонтёры ПсковГУ для Областного центра семьи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

«С 9 по 20 сентября каждый желающий может отдать детские игрушки и одежду, из которой вы уже выросли. Все собранные вещи волонтёры передадут в Областной центр семьи, – отметили в пресс-службе. – Обращаем внимание, что все вещи должны быть в хорошем состоянии».

Пункт сбора находится в студенческом МФЦ ПсковГУ. Принести вещи можно в будние дни с 9:00 до 18:00.