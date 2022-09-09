Ольга Потапова проголосовала на выборах главы Палкинского района

18:39, 09 сентября 2022, ПАИ

Заместитель главы администрации Палкинского района Ольга Потапова проголосовала на выборах главы муниципального образования. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители Палкинского района! 9, 10, 11 сентября для нашего района очень важные дни, мы должны определить судьбу нашего района. Выборы главы Палкинского района и депутатов районного Собрания депутатов. Найдите время и посетите свои избирательные участки, сделайте выбор, проголосуйте за кандидатов, которых вы считаете достойными. Я уже посетила избирательный участок и исполнила свой гражданский долг», – написала она.

Отметим, что многодневное голосование в Псковской области будет проходить три дня – 9, 10 и 11 сентября. Жители региона смогут проголосовать в любой из этих дней на избирательных участках до 20:00.

Всего в регионе проходит 30 избирательных кампаний. При этом в этом году на выборах в Псковскую городскую Думу применяют технологию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). 11 878 человек подали заявление на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую городскую Думу. Проголосовать можно на портале ДЭГ через компьютер или мобильное устройство.