Михаил Ведерников в связи с первым днём выборов сделал обращение к псковичам
В связи с началом проведения выборов в Псковской области, глава региона Михаил Ведерников записал обращение к псковичам.
«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие друзья.
Как и во всей стране, у нас заканчивается первый день голосования.
В этом году мы выбираем глав пяти районов, депутатов в Пскове, Великих Луках и в 21 регионе.
Доизбираем депутатов городских и сельских поселений.
Это очень важные выборы. Ведь местная власть – одно из ключевых звеньев управления регионом. Когда на местах работают честные, неравнодушные и профессиональные люди, умеющие встроиться в командную работу, скорость развития муниципалитета увеличивается в разы.
У нас есть примеры, когда за последние пять лет в один район было привлечено более полутора миллиардов рублей, а есть и такие, где эта сумма составила меньше двухсот миллионов.
Разница принципиальная и она заметна уже сейчас по состоянию и внешнему виду райцентров, по уровню здравоохранения, объектов спорта, социальной защиты, по детским садам, школам, дворам.
Друзья, впереди ещё два выходных дня, когда каждый из вас может сделать выбор в пользу того кандидата, который обеспечит развитие вашего района, города или деревни.
Искренне призываю вас найти полчаса личного времени, прийти и проголосовать.
А если вы зарегистрировались на дистанционное голосование, реализуйте своё избирательное право прямо сейчас. Давайте вместе сформируем ту команду, которая будет в ближайшие годы честно и успешно работать на благо нашей любимой Псковской области. Ваш голос важен и нужен. Спасибо вам», – говорится в обращении.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Глава Бежаницкого района проголосовал на выборах и призвал жителей муниципалитета сделать то же самое