Михаил Ведерников в связи с первым днём выборов сделал обращение к псковичам

19:02, 09 сентября 2022, ПАИ

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В связи с началом проведения выборов в Псковской области, глава региона Михаил Ведерников записал обращение к псковичам.

«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие друзья.

Как и во всей стране, у нас заканчивается первый день голосования.

В этом году мы выбираем глав пяти районов, депутатов в Пскове, Великих Луках и в 21 регионе.

Доизбираем депутатов городских и сельских поселений.

Это очень важные выборы. Ведь местная власть – одно из ключевых звеньев управления регионом. Когда на местах работают честные, неравнодушные и профессиональные люди, умеющие встроиться в командную работу, скорость развития муниципалитета увеличивается в разы.

У нас есть примеры, когда за последние пять лет в один район было привлечено более полутора миллиардов рублей, а есть и такие, где эта сумма составила меньше двухсот миллионов.

Разница принципиальная и она заметна уже сейчас по состоянию и внешнему виду райцентров, по уровню здравоохранения, объектов спорта, социальной защиты, по детским садам, школам, дворам.

Друзья, впереди ещё два выходных дня, когда каждый из вас может сделать выбор в пользу того кандидата, который обеспечит развитие вашего района, города или деревни.

Искренне призываю вас найти полчаса личного времени, прийти и проголосовать.

А если вы зарегистрировались на дистанционное голосование, реализуйте своё избирательное право прямо сейчас. Давайте вместе сформируем ту команду, которая будет в ближайшие годы честно и успешно работать на благо нашей любимой Псковской области. Ваш голос важен и нужен. Спасибо вам», – говорится в обращении.