Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников в связи с первым днём выборов сделал обращение к псковичам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал отдать голоса за сильных кандидатов. Фото: скрин видео.

В связи с началом проведения выборов в Псковской области, глава региона Михаил Ведерников записал обращение к псковичам.

«Уважаемые жители Псковской области! Дорогие друзья.

Как и во всей стране, у нас заканчивается первый день голосования.

 В этом году мы выбираем   глав пяти районов, депутатов в Пскове, Великих Луках и в 21 регионе.
 Доизбираем  депутатов городских и сельских поселений.

Это очень важные выборы. Ведь местная власть – одно из ключевых звеньев управления регионом. Когда на местах работают честные, неравнодушные и профессиональные люди, умеющие встроиться в командную работу, скорость развития муниципалитета увеличивается в разы.

У нас есть примеры, когда за последние пять лет в один район было привлечено более полутора миллиардов рублей, а есть и такие, где эта сумма составила меньше двухсот миллионов.

Разница принципиальная и она заметна уже сейчас по состоянию и внешнему виду райцентров, по уровню здравоохранения, объектов спорта, социальной защиты, по детским садам, школам, дворам.

Друзья, впереди ещё два выходных дня, когда каждый из вас  может сделать выбор в пользу того кандидата, который обеспечит развитие вашего района, города или деревни.

Искренне призываю вас найти полчаса личного времени, прийти и проголосовать.

А если вы зарегистрировались на дистанционное голосование, реализуйте своё избирательное право прямо сейчас. Давайте вместе сформируем ту команду, которая будет в ближайшие годы честно и успешно работать на благо нашей любимой Псковской области. Ваш голос важен и нужен. Спасибо вам», – говорится в обращении.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 сентября 2022

В Вышгородецкой школе открыли центр «Точка роста»

09 сентября 2022

Глава Бежаницкого района проголосовал на выборах и призвал жителей муниципалитета сделать то же самое
09 сентября 2022

Михаил Ведерников в связи с первым днём выборов сделал обращение к псковичам
09 сентября 2022

В Псковской области проголосовало 33600 избирателей
09 сентября 2022

Ольга Потапова проголосовала на выборах главы Палкинского района
09 сентября 2022

Эксперт назвал причину физической деградации детей
09 сентября 2022

Марина Борисенкова: ДЭГ - это комфортно для людей с инвалидностью

09 сентября 2022

Путин призвал рассмотреть вопрос об обеспечении жильём военнослужащих

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...