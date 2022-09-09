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Общество

В Псковской области проголосовало 33600 избирателей

Данные голосования в Псковской области на 18:00 9 сентября 2022 года

В Псковской области проходит первый день выборов. По данным региональной избирательной комиссии явка по выборам в органы местного самоуправления Псковской области на 18:00 по московскому времени составила 7,4% (проголосовали 33 600 избирателей).

Эти данные публикуются без учета онлайн-голосования.

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