В Псковской области проголосовало 33600 избирателей
В Псковской области проходит первый день выборов. По данным региональной избирательной комиссии явка по выборам в органы местного самоуправления Псковской области на 18:00 по московскому времени составила 7,4% (проголосовали 33 600 избирателей).
Эти данные публикуются без учета онлайн-голосования.
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