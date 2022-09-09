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Культура

Потомок Пушкина сделала подарок музею-заповеднику

Елена Сабурова передала в дар музею-заповеднику акварельную работу Дмитрия Полякова. Фото: Вконтакте

Несколько дней назад в Пушкиногорье побывала потомок А.С. Пушкина в шестом поколении Елена Сабурова. Корреспондент газеты «Пушкинский край» раскрыла подробности её визита. 

Оказывается, Елена Вячеславовна живет в столице нашей Родины и работает в централизованной библиотечной системе Москвы. В настоящее время Елена Вячеславовна занимается вопросами организации и уставными документами фонда «Наследники и наследие А.С.Пушкина».

В нынешний свой приезд Елена Вячеславовна передала в дар музею-заповеднику акварельную работу Дмитрия Полякова «Пушкин в Михайловском». Об этом сообщается на официальной странице Пушкинского заповедника.

 

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