Потомок Пушкина сделала подарок музею-заповеднику
Несколько дней назад в Пушкиногорье побывала потомок А.С. Пушкина в шестом поколении Елена Сабурова. Корреспондент газеты «Пушкинский край» раскрыла подробности её визита.
Оказывается, Елена Вячеславовна живет в столице нашей Родины и работает в централизованной библиотечной системе Москвы. В настоящее время Елена Вячеславовна занимается вопросами организации и уставными документами фонда «Наследники и наследие А.С.Пушкина».
В нынешний свой приезд Елена Вячеславовна передала в дар музею-заповеднику акварельную работу Дмитрия Полякова «Пушкин в Михайловском». Об этом сообщается на официальной странице Пушкинского заповедника.
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