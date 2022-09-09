Потомок Пушкина сделала подарок музею-заповеднику

19:24, 09 сентября 2022, ПАИ

Несколько дней назад в Пушкиногорье побывала потомок А.С. Пушкина в шестом поколении Елена Сабурова. Корреспондент газеты «Пушкинский край» раскрыла подробности её визита.



Оказывается, Елена Вячеславовна живет в столице нашей Родины и работает в централизованной библиотечной системе Москвы. В настоящее время Елена Вячеславовна занимается вопросами организации и уставными документами фонда «Наследники и наследие А.С.Пушкина».



В нынешний свой приезд Елена Вячеславовна передала в дар музею-заповеднику акварельную работу Дмитрия Полякова «Пушкин в Михайловском». Об этом сообщается на официальной странице Пушкинского заповедника.