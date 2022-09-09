Глава Бежаницкого района проголосовал на выборах и призвал жителей муниципалитета сделать то же самое

19:47, 09 сентября 2022, ПАИ

Глава Бежаницкого района Сергей Михеев принял участие в выборах в районное Собрание депутатов седьмого созыва. Об этом сообщили в редакции газеты «Сельская новь».

«Выборы в районное Собрание депутатов, несомненно, важны, т.ак как жители района на ближайшие пять лет формируют высший представительный орган, наделённый серьёзными полномочиями. И от того, какие депутаты будут работать в Собрании, зависит грамотное принятие решений по ключевым вопросам жизни муниципалитета», - сказал Сергей Михеев.

Глава района призвал жителей мкниципалитета 9, 10 и 11 сентября реализовать своё избирательное право - прийти на избирательный участок и сделать выбор.