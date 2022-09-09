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Общество

Борис Елкин опробовал дистанционный способ голосования

Борис Елкин опробовал дистанционное голосование. Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Борис Елкин принял участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом он сообщил в Telegram.

«В Пскове такое впервые, поэтому решил именно так отдать свой голос на выборах. Все просто и понятно. А главное – удобно. С телефона или планшета, дома или на природе, всего несколько минут – и ты избиратель с активной гражданской позицией.

Первый день ДЭГ уже показал, что за электронным голосованием будущее. Думаю, что на следующих выборах еще больше псковичей воспользуются такой возможностью.

Выборы депутатов Псковской городской Думы VII созыва продолжаются. До 20:00 11 сентября вы можете прийти на избирательные участки и определить на ближайшие 5 лет того, кто будет отстаивать ваши интересы и помогать в решении самых разных вопросов», – сказал сити-менеджер Пскова.

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