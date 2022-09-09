Один человек погиб, трое пострадали в результате ДТП
В Новосокольническом районе в деревне Шубино на трассе М-9 у остановки «Шубино» произошло столкновение автомобилей Opel и BMW.
В результате ДТП погиб пассажир автомобиля BMW. Пострадали три человека, помощь оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации.
По словам очевидцев, водитель автомобиля BMW находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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