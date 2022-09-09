Депутат Андрей Маковский проголосовал на выборах

22:30, 09 сентября 2022, ПАИ

Депутат Андрей Маковский сообщил, что проголосовал на выборах.



«Началось голосование, которое будет проходить 10 и 11 сентября. Мы всей семье пошли с утра на избирательный участок в Псковском районе», – написал он в своём паблике.

Отметим, что многодневное голосование в Псковской области будет проходить три дня – 9, 10 и 11 сентября. Жители региона смогут проголосовать в любой из этих дней на избирательных участках до 20:00.