Алексей Кузьмин поздравил великолучан с годовщиной образования Великолукского района

22:57, 09 сентября 2022, ПАИ

Алексей Кузьмин поздравил его жителей с годовщиной основания Великолукского района. Поздравление глава Великолукского района разместил в социальных сетях.

«От всей души поздравляю вас с 95-летием со Дня основания нашего района, который был образован 9 сентября 1927 года.

Мы живем на древней, славной земле, история которой уходит корнями в далекое прошлое. В день празднования юбилея мы с благодарностью вспоминаем наших прадедов, стоявших у истоков основания района. Преклоняемся перед земляками, которые самоотверженно сражались на фронтах всех войн, отстаивая свободу и независимость Родины. Гордимся трудовыми подвигами тех, кто внесен не только в летописи района, но и в историю края и всей страны.

Сегодня район уверенно держит курс на дальнейшее развитие и процветание, успешно решая задачи по созданию условий труда и отдыха населения, по сбережению историко-культурного наследия, развитию досугового и туристического потенциала, сохранению семейных ценностей.



95 лет для исторического пути района – срок немалый.



Желаю Вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, большого счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть все задуманное непременно сбывается, а вокруг царят радость, мир, доброта и теплота людских сердец», – отметил в поздравлении глава Великолукского района.