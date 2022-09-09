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Алексей Кузьмин поздравил великолучан с годовщиной образования Великолукского района

С юбилеем поздравил Великолукский район его глава Алексей Кузьмин. Фото: Вконтакте

Алексей Кузьмин поздравил его жителей с годовщиной основания Великолукского района. Поздравление глава Великолукского района разместил в социальных сетях.

«От всей души поздравляю вас с 95-летием со Дня основания нашего района, который был образован 9 сентября 1927 года.
Мы живем на древней, славной земле, история которой уходит корнями в далекое прошлое. В день празднования юбилея мы с благодарностью вспоминаем наших прадедов, стоявших у истоков основания района. Преклоняемся перед земляками, которые самоотверженно сражались на фронтах всех войн, отстаивая свободу и независимость Родины. Гордимся трудовыми подвигами тех, кто внесен не только в летописи района, но и в историю края и всей страны.
Сегодня район уверенно держит курс на дальнейшее развитие и процветание, успешно решая задачи по созданию условий труда и отдыха населения, по сбережению историко-культурного наследия, развитию досугового и туристического потенциала, сохранению семейных ценностей.

95 лет для исторического пути района – срок немалый.

Желаю Вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, большого счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть все задуманное непременно сбывается, а вокруг царят радость, мир, доброта и теплота людских сердец», – отметил в поздравлении глава Великолукского района.

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