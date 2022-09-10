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«Первый рубеж» открыл Вахту памяти в Красногородском районе

В Красногородском начали работать поисковые отряды. Фото: Софьи Васильевой

Сегодня, 9 сентября, в Красногородском районе начала работу Вахта памяти. В район съехались поисковики сразу из нескольких отрядов: «Наш долг», «Поиск-97», «Феникс» – приехали представители из Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След Пантеры» с руководителем Геннадием Корольковым. Об этом сообщает корреспондент газеты «Заря».

С утра открытие Вахты памяти посетила глава района Валентина Понизовская. Она поблагодарила всех присутствующих за поисковую деятельность и пожелала поисковикам удачи.

Днëм поисковики обследовали местность в районе деревни Артамоны, где, согласно сводкам боевых донесений, должны быть захоронены 16 бойцов, погибших при освобождении района. Дорога до места, указанного на карте, была не из лëгких, машины то и дело увязали в топкой местности. Всë-таки отряды добрались до места назначения. Но, к сожалению, пока поиски бойцов не увенчались успехом.

Уже вечером, подводя итоги поисковой работы за этот год, Геннадий Корольков наградил особо отличившихся активистов поискового движения медалями и знаками отличия. Из Красногородского отряда «Первый рубеж» наградой была удостоена молодая семья Дмитрия и Олеси Розманич. 

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