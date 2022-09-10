Стали известны результаты первого дня голосования в Великих Луках

23:59, 09 сентября 2022, ПАИ

На 19:40 в Великих Луках проголосовали 8536 человек, что составило 11,5% от общего числа избирателей, пишет Telegram-канал «Мы из Великих Лук».

481 человек проголосовал на выездном голосовании.

Отметим, что голосование в Псковской области будет проходить три дня – 9, 10 и 11 сентября. Жители региона смогут проголосовать в любой из этих дней на избирательных участках до 20:00.