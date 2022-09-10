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День без осадков обещают синоптики псковичам 10 сентября

День без осадков обещают синоптики псковичам 10 сентября, сообщается в официальном Telegram-канале региона. 

В Псковской области в субботу будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений, умеренный. Температура днем +14...+19, минимальная ночью от 0...+5.   

В Пскове днем ожидается от +16 до +18 градусов, ночью может похолодать до 0...+2. В Великих Луках днём прогнозируют от +15 до +17, ночью будут заморозки, от 0 до +2.

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