День без осадков обещают синоптики псковичам 10 сентября

09:13, 10 сентября 2022, ПАИ

День без осадков обещают синоптики псковичам 10 сентября, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

В Псковской области в субботу будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений, умеренный. Температура днем +14...+19, минимальная ночью от 0...+5.

В Пскове днем ожидается от +16 до +18 градусов, ночью может похолодать до 0...+2. В Великих Луках днём прогнозируют от +15 до +17, ночью будут заморозки, от 0 до +2.