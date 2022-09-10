Три храма Псковской области включили в список АНО «Возрождение»

10:53, 10 сентября 2022, ПАИ

Еще несколько храмов Пскова и Псковской области будут включены в список АНО «Возрождение», сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».

Документы подготовлены и отправлены в Министерство Культуры РФ для заключения дополнительного соглашения по включению в программу следующих памятников:

Церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца ( XV—XVIII в.в., список ЮНЕСКО), г. Псков. На объекте необходима реставрация стен колокольни и храма.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы XIX в. в деревне Боровик в Псковском районе. Памятник деревянного зодчества находится в аварийном состоянии.

Церковь Воскресения Христова со Стадища. Памятник истории и культуры федерального значения XVI—XIX веков, которая находится на Запсковье у перекрёстка улицы Леона Поземского (бывшая Званица, Нарвская) и улицы Набат (бывшей Воскресенской). Требуются работы по устройству отмостки, цоколя, водоотведения и переноса кабеля с высоковольным напряжением.

Список объектов, которые войдут в программу АНО «Возрождение», будет пополняться, отмечается в сообщении.