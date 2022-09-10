Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Три храма Псковской области включили в список АНО «Возрождение»

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».

Еще несколько  храмов Пскова и Псковской области будут включены в список АНО «Возрождение», сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».

Документы подготовлены и отправлены в Министерство Культуры РФ для заключения дополнительного соглашения по включению в программу следующих памятников:

  • Церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца ( XV—XVIII в.в., список ЮНЕСКО), г. Псков. На объекте необходима реставрация стен колокольни и храма.
  • Церковь Покрова Пресвятой Богородицы XIX  в. в деревне Боровик в Псковском районе. Памятник деревянного зодчества находится в аварийном состоянии.
  • Церковь Воскресения Христова со Стадища. Памятник истории и культуры федерального значения XVI—XIX веков, которая находится на Запсковье у перекрёстка улицы Леона Поземского (бывшая Званица, Нарвская) и улицы Набат (бывшей Воскресенской). Требуются работы по устройству отмостки, цоколя, водоотведения и переноса кабеля с высоковольным напряжением.

Список объектов, которые войдут в программу АНО «Возрождение», будет пополняться, отмечается в сообщении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

10 сентября 2022

Три храма Псковской области включили в список АНО «Возрождение»
09 сентября 2022

Потомок Пушкина сделала подарок музею-заповеднику

09 сентября 2022

Более 2,5 млрд рублей планируется привлечь на создание модульных гостиниц в Псковской области
08 сентября 2022

Псковские учителя приняли участие в телеконкурсе на канале «Культура»
08 сентября 2022

Псковичи раскупают последние билеты на концерт виртуоза-балалаечника
08 сентября 2022

«Туристический» автобус по проекту «Культурная дорога» презентовали в Пскове
07 сентября 2022

20-летний труд презентовал великолукский военный историк
07 сентября 2022

Подкупающие «чистотой живописной интонации» работы покажут псковичам

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...