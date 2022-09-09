Эксперт назвала перспективные отрасли российской экономики
В новых условиях трансформация российской экономики, связанная с сокращением роли сырьевого сектора, продолжится, рассказала «Прайм» руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина.
«В рамках политики импортозамещения должна повысится роль высокотехнологичных производств, таких как производство электроники, IT-сектор, машиностроение и станкостроение. Рост торговли с азиатскими странами потребует увеличения пропускной способности транспортной инфраструктуры», — считает она.
По ее мнению, в секторе производства автотранспортных средств, машиностроении, обработке древесины сохранятся существенные проблемы. Однако в целом по стране наблюдаются положительные тенденции. В частности, индекс промышленного производства улучшился в июле (-0,5% в годовом выражении) после апрельского спада (-2,6% в годовом выражении).
Также значительную поддержку экономике будет оказывать строительный сектор как в жилищном, так и производственном направлении, добавила руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР. Помимо льготного жилищного кредитования, стимулирующий эффект должен оказать запуск программы льготной «промышленной ипотеки», подытожила Сафина.
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