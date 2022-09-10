Дети Струго-Красненского района ознакомились с лесопожарной техникой

09:50, 10 сентября 2022, ПАИ

В среду, 7 сентября, в поселке Струги Красные проводился ежегодный форум, посвященный Дню работников леса и лесоперерабатывающей промышленности.

В рамках проведения форума работники ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» организовали выставку противопожарной техники, имеющейся в Учреждении, которая активно используется для тушения лесных пожаров, сообщает Противопожарный лесной центр Псковской области.

Большая часть представленных образцов была приобретена в течение 2019 – 2021 годов в рамках реализации национального проекта «Экология».

На выставке были представлены пожарные автомобили, лесопожарные трактора, вездеходы, а также лесопожарные комплексы. Особой популярностью лесопожарная техника пользовалась у подрастающего поколения.

