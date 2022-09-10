ВИДЕО Прохождение луны за трубой котельной

10:08, 10 сентября 2022, ПАИ

Псковский астроном Михаил Прохоренко заснял на видео прохождение луны за трубой котельной. Видео он разместил на своей личной странице в соцсети «Вконтакте».

«Удалось снять в телескоп прохождение Луны за трубой котельной, расположенной в трёх километрах! Видео ускорено в пять раз», — написал на своей странице псковский астроном-любитель.