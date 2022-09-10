ФОТОФАКТ Кот пришел на выборы в Великих Луках

12:11, 10 сентября 2022, ПАИ

Участковый избирательный участок №118, расположенный в лицее №11 в Великих Луках, посетил четвероногий «избиратель», сообщается в группе «ТИК г. Великие Луки» в соцсети «Вконтакте».

В группе отметили, что выгонять кота не стали, просто попросили не мешать ходу голосования. Ещё один необычный гость попытался проникнуть в избирательный участок № 314, расположенный в деревне Платишино Красногородского района.

Напомним, что сегодня начался второй день голосования. Выборы проходят с 9 по 11 сентября, избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00.

Принять участие в выборах традиционно на избирательных участках смогут 453 627 избирателей, из них 5 375 – впервые голосующие (те, кому исполнилось 18 лет на момент голосования). Для голосующих открыто 523 избирательных участка.