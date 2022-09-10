Травмированный аист в Опочке обрел новый дом

11:42, 10 сентября 2022, ПАИ

Аист, недавно получивший травму глаз, обрел новый дом и идет на поправку, сообщает корреспондент районной газеты «Красный маяк».

Помимо ухода, раненый аист ежедневно получает корм из рук новой хозяйки, а её дочь назвала птицу Асей.

Ночует аист на крыше дома своей хозяйки. Далеко не улетает.

«Предпринимаются попытки поймать аиста и передать в приют», – передает корреспондент.

Ранее сообщалось, что травмированного аиста пытаются отловить в Опочке.