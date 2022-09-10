Травмированный аист в Опочке обрел новый дом
Аист, недавно получивший травму глаз, обрел новый дом и идет на поправку, сообщает корреспондент районной газеты «Красный маяк».
Помимо ухода, раненый аист ежедневно получает корм из рук новой хозяйки, а её дочь назвала птицу Асей.
Ночует аист на крыше дома своей хозяйки. Далеко не улетает.
«Предпринимаются попытки поймать аиста и передать в приют», – передает корреспондент.
Ранее сообщалось, что травмированного аиста пытаются отловить в Опочке.
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