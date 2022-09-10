Участок улицы Новосокольнической в Великих Луках отремонтируют до конца года
Реконструкцию участка улицы Новосокольнической начали в Великих Луках, сообщает корреспондент районной газеты «Великолукская правда. Новости».
Специалисты проведут ремонтные работы на участке до деревни Фотьево Великолукского района, где в августе 2020 года водитель насмерть сбил двоих детей. Тогда 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил женщину, которая шла по краю проезжей части с двумя маленькими детьми.
В рамках реконструкции планируется установить освещение и сделать тротуары. Сдать объект должны до 31 декабря 2022 года.
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