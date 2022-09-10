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Спорт

Спортивная площадка появилась на территории псковского интерната

Многофункциональную спортивную площадку у Псковской общеобразовательной школы-интерната, построенную в рамках программы «Газпром – детям», сдали в эксплуатацию, передаёт корреспондент Псковского агентства информации 10 сентября с рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова на объект. 

На территории спортивной площадки есть несколько функциональных зон, на которых дети смогут играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Также на объекте предусмотрена установка ограждения с воротами и двумя калитками, четырёх мачт освещения и скамеек. Территорию вокруг объекта также планируется благоустроить.

Стоимость выполнения работ – 13 млн рублей. В настоящее время предусмотренные контрактом работы выполнены в полном объеме, объект готов к эксплуатации.

В июле 2022 года в рамках достигнутых соглашений между губернатором Псковской области Михаилов Ведерниковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером начато возведение 15 открытых плоскостных физкультурно-оздоровительных сооружений, в том числе 13 пришкольных стадионов, одна многофункциональная спортивная площадка без хоккейных бортов и одна многофункциональная спортивная площадка на базе хоккейной коробки.

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