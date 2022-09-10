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Спорт

Новый пришкольный стадион торжественно открыли в Плюсском районе

Фото здесь и далее: газета "Плюсский край".

Торжественная церемония открытия нового пришкольного стадиона, построенного в рамках программы «Газпром - детям», состоялась в селе Ляды Плюсского района, сообщает районная газета «Плюсский край». 

«Это первый спортивный объект, появившийся в этом поселении. Ведь до этого времени лядским  школьникам приходилось заниматься физкультурой и спортом в рекреации из-за отсутствия спортзала», — отметили журналисты. 

На открытии присутствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, и. о. председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышова, первый заместитель генерального директора Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома Алексей Кравченко, глава Плюсского района Виталий Аршинов, а также глава СП «Лядская волость» Рагим Алимов, заместитель директора Лядской средней школы Алёна Степанова.

Поучаствовать в долгожданном событии собрались и дети, и взрослые. С приветственным словом выступил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который поздравил собравшихся с праздником спорта. 

Михаил Ведерников отметил, что реализация проекта «Газпром  — детям» — общее дело и выразил признательность компании за быстрое возведение объекта и его безупречное качество. Он также вручил благодарность первому заместителю генерального директора Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома Алексею Кравченко, который в свою очередь преподнес заместителю директора школы Алене Степановой памятный ключ.

Кроме того, представители компании «Газпром» привезли в подарок также комплекты мячей (два из которых подписан игроками «Зенита») и лыжи.

Многофункциональная площадка позволяет заниматься лёгкой атлетикой, футболом, баскетболом и волейболом одновременно. Кроме того, есть зона для занятий воркаутом. Стадион оборудован подсветкой, поэтому заниматься здесь можно и вечером.

Уже сегодня футбольному полю устроили тест-драйв, проведя товарищескую встречу. Почётное право ввести мяч в игру предоставили главе региона.
А команда Street WorkoutPskov показательно выступила на новой воркаут-площадке. 

В Лядской школе обучается 78 ребят, однако, стадионом смогут пользоваться не только они, но и все жители села, отметили в районной газете.

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