Умер один из создателей мультфильма «Каникулы в Простоквашино»
Художник Владимир Вышегородцев, работавший над мультфильмом «Простоквашино», скончался в Москве, прощание состоялось в субботу, сообщают РИА Новости.
Смерть мультипликатора уже подтвердили на киностудии «Союзмультфильм». Прощание состоялось сегодня, 10 сентября, сообщают СМИ.
Владимир Вышегородцев — советский и российский художник-мультипликатор. Заслуженный художник Российской Федерации. Мультипликатор стал популярным, после того, как вышел знаменитый мультфильм «Каникулы в Простоквашино». Также он создавал такие кинохиты как «Пес в сапогах», «Кот Леопольд», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Баба Яга против» и другие.
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