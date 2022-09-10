Три спортивных комплекса откроется в Пскове в 2022 году

18:08, 10 сентября 2022, ПАИ

Три спортивных комплекса должны открыться в 2022 году в Пскове благодаря программе «Газпром – детям». Две площадки уже готовы, сообщил Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Первые две площадки построены у школы №3 в Овсище и у школы-интерната на улице Советской Армии. Комплексы оборудованы под игру в футбол, баскетбол, волейбол и хоккей. Отмечается, что площадки будут доступны для всех желающих.

«Самый большой стадион площадью почти 3 тыс кв. м строится на «Электроне». Здесь будет поле с искусственной травой для мини-футбола, площадки для игры в волейбол и баскетбол, сектор для прыжков в длину, беговые дорожки, зона воркаута и трибуны для зрителей. Предусмотрено освещение в темное время суток на всех комплексах», – написал Борис Елкин.

Отдельно глава администрации отметил поддержку области в развитии города и здоровья псковичей.