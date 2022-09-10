Изборские лицеисты борются за победу во всероссийских соревнованиях
Стало уже неотъемлемой частью жизни Печорского района участие спортсменов из Изборска в финале «Президентских состязаний». Об этом сообщает газета «Печорская правда».
Отличной традицией стало в сентябре в Краснодарском крае командой Изборского лицея защищает спортивную честь Псковской области в зачёте сельских школ.
9 сентября во Всероссийском детском центре «Орленок» стартовал финальный этап спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Прошла церемония открытия.
Соперники у наших земляков - ребята из ещё 80 команд. В первый день состязаний юные спортсмены выявляют сильнейших в пляжном волейболе. Борьба за победу сверхконкурентная. Но пока всё хорошо. Одну победу одержали юноши. Аналогичный результат - у изборянок.
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