Изборские лицеисты борются за победу во всероссийских соревнованиях

19:35, 10 сентября 2022, ПАИ

Стало уже неотъемлемой частью жизни Печорского района участие спортсменов из Изборска в финале «Президентских состязаний». Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Отличной традицией стало в сентябре в Краснодарском крае командой Изборского лицея защищает спортивную честь Псковской области в зачёте сельских школ.

9 сентября во Всероссийском детском центре «Орленок» стартовал финальный этап спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Прошла церемония открытия.

Соперники у наших земляков - ребята из ещё 80 команд. В первый день состязаний юные спортсмены выявляют сильнейших в пляжном волейболе. Борьба за победу сверхконкурентная. Но пока всё хорошо. Одну победу одержали юноши. Аналогичный результат - у изборянок.