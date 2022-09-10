В Гдовском районе более 1000 человек стали участниками голосования на выборах

20:36, 10 сентября 2022, ПАИ

Более 1000 человек стали участниками голосования на выборах Главы Гдовского района и депутатов Собрания депутатов Гдовского района седьмого созыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Гдовская заря».

Избирательные участи в Гдовском районе посетили старожил деревни Спицино Любовь Кокышева на избирательном участке №503, а также ветеран Великой Отечественной войны Раиса Муравина, которая посетила УИК №491, расположенный в одном из помещений Гдовской районной библиотеки им. Л.Малякова.