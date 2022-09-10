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Общество

«Тема недели» на «Первом Псковском»: широка страна моя родная

В эфир телеканала «Первый Псковский» вышел очередной выпуск авторской программы «Тема недели». В этот раз она посвящена развитию транспортного сообщения региона с другими частями страны, а также судьбе международного аэропорта Пскова.

В программе: куда еще залетают самолеты из Пскова? А куда на самом деле хотят полететь псковичи? Во сколько раз увеличился пассажиропоток всего за 4 года? Прогулка по псковскому аэропорту вместе с его директором Артемом Тарасовым: комната матери и ребенка, в которой хочется поселиться, большой ремонт зала прилета и старожил аэропорта кот Василий, которого пытались утащить с собой пассажиры. В программе также ответы на вопрос, сколько пассажиров за четыре года перевезли «Ласточки», как много гостей побывали в регионе за 8 месяцев этого года?

Выпуск программы смотрите в телеграм-канале «Первого Псковского», повторы «Темы недели» можно будет увидеть в эфире телеканала в воскресенье в 12:10 мск и в понедельник в 16:40 мск.

Сразу после выпуска «Темы недели» смотрите на «Первом Псковском» большое интервью губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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