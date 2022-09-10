Алеся Михачёва проголосовала на выборах Собрания депутатов в Островском районе

21:54, 10 сентября 2022, ПАИ

Руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области «Доброволец Псковской области» Алеся Михачёва приняла участие в выборах в Островском районе. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Сегодня я посетила УИК 252 в г. Острове и отдала свой голос за развитие, стабильность, процветание, новые возможности, надёжность, поддержку инициатив жителей, открытость власти».

Отметим, что многодневное голосование в Псковской области проходит в течении трёх дней – 9, 10 и 11 сентября. Жители региона смогут проголосовать в любой из этих дней на избирательных участках до 20:00.

Всего в регионе проходит 30 избирательных кампаний.