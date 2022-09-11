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Общество

Всероссийский День трезвости отмечается сегодня

 11 сентября проводится Всероссийский День трезвости, сообщает calend.ru.

В 1913 году, по инициативе служителей православной церкви, был проведен первый День трезвости. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского дня трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника Усекновения главы святого Пророка Иоанна Предтечи (по новому стилю – это 11 сентября), во время которого следует соблюдать строгий пост.

В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах проводились крестные ходы и читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священником.

Сейчас в храмах проводятся акции «Поставь свечу об исцелении страдающих недугом пьянства», а желающие получить выздоровление от напасти возносят молитвы к иконе «Неупиваемая Чаша», дарующей исцеление от болезней, алкоголизма и наркомании. Священники рекомендуют провести этот день в действии: сходить в храм, поставить свечу и помолиться за всех, страдающих недугом пьянства.

Согласно стандартам Всемирной организации здравоохранения границей потребления спиртного, после которой начинается деградация общества, является потребление алкоголя в количестве 8 литров спирта на человека в год.

В 1913 году, когда Россия праздновала 300-летие дома Романовых, количество алкоголя на душу населения составило 4,7 литра спирта в год. В дореволюционные годы 43% мужского населения в стране оставались абсолютными трезвенниками.

К 1979 году доля непьющих мужчин сократилась до 0,6%. А в 2010-х количество спиртного на душу населения, включая несовершеннолетних, составляло 18 литров спирта в год, что выходит далеко за пределы нормы. Сейчас количество потребляемого алкоголя, измеряемого в литрах абсолютного спирта на душу населения в год, снизилось до 9,5 литра.

Гражданам, желающим получить консультацию по проблеме алкоголизма и других видов зависимости, необходимо обратиться в Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии по номеру 8 (8112) 57-29-75.

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