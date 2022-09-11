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Общество

День граненого стакана празднуют 11 сентября

Картина Петрова-Водкина «Утренний натюрморт»

Праздник с забавным названием «День граненого стакана» существует на самом деле, а не только в шутках над любителями выпить.

И хотя история данной стеклянной посуды насчитывает уже несколько веков, но Днем рождения считается 11 сентября. Как свидетельствует история, именно в этот день в 1943 году на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном был выпущен первый советский граненый стакан.

Дизайн граненого стакана советского образца (с гладким ободком в верхней части) приписывают Вере Мухиной, автору монументальной композиции «Рабочий и колхозница», но документального подтверждения этому нет. По некоторым сведениям, Вера Игнатьевна разработала форму стакана специально для советского общепита.

«Мухинский» стакан, благодаря гладкому кольцу, идущему по окружности и отличающему его от граненого стакана традиционной формы, получился не только весьма прочным, но и удобным для мытья в посудомоечных машинах. В силу этого, советский стакан на долгие годы прописался в столовых, на железнодорожном транспорте, а еще использовался в уличных автоматах по продаже газированных напитков.

Размеры стандартного граненого стакана — 65 миллиметров в диаметре и 90 миллиметров в высоту. В советское время стаканы выпускали разных объёмов — по 50, 100, 150, 200, 250 и 350 миллилитров.

Самый первый стакан имел 16 граней, что считается сегодня «классикой жанра». Встречаются экземпляры и с 12, и с 14, и с 18, и с 20 гранями, а также с 17 гранями (но они не столь типичны, так как выпускать стаканы с четным количеством граней проще). На дне стакана, как правило, выдавливалась цена — 7 или 14 копеек (столько стоили «20-гранники»).

Если говорить про обычный граненый стеклянный стакан (без верхнего гладкого ободка), то он был известен куда раньше — еще во времена Петра Первого. Засвидетельствовано, что граненый стакан императору подарили в качестве небьющейся посуды для распития спиртных напитков. Царь, увлекавшийся, как известно, корабельным делом, подарок оценил, заявив, что такой стакан не свалится на пол во время качки на корабле, а если и упадет, то не разобьется.

В более позднее время 12-гранный стакан с чаем был изображен на картине известного русского художника Кузьмы Петрова-Водкина «Утренний натюрморт». Эта посуда и стала прародителем советского граненого стакана.

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