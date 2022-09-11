День памяти жертв фашизма отмечают сегодня

09:26, 11 сентября 2022, ПАИ

11 сентября отмечают День памяти жертв фашизма, сообщает calend.ru. Это день памяти десятков миллионов людей, погибших в результате гигантского, нечеловеческого эксперимента. Это миллионы солдат, которых фашистские лидеры столкнули друг с другом, но ещё больше мирных жителей, которые погибали под бомбами, в концлагерях, от болезней и от голода.

В 1962 году было принято решение считать каждое второе воскресенье сентября Международным днём памяти жертв фашизма, основной целью которого является борьба с идеологией возрождения фашизма.

Дата проведения Дня была определена именно на сентябрь, так как на этот месяц приходятся две связанные со Второй мировой войной даты – день её начала и её полного завершения. Это и стало одной из причин установления дня траура на сентябрьское воскресенье.

Сегодня в ряде стран политики пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны, и там идет постепенное обеление и возрождение нацизма.

Но важно помнить, что идеология нацизма принесла потери и разрушения не только тем, кто ей противостоял, но и тем, кто её вскормил. Тогда, более семидесяти лет назад, огромную нацистскую машину удалось остановить и разрушить. Солдаты разных национальностей сражались плечом к плечу и победили.

Лозунг сегодняшнего памятного дня – объединиться, чтобы противостоять неофашизму.