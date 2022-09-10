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Первый день голосования в Гдове начали с необоснованных жалоб

Завершился второй день многодневного голосования на выборах Главы Гдовского района и выборах депутатов Собрания депутатов Гдовского района седьмого созыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщает газета «Гдовская заря».

По данным территориальной избирательной комиссии района, на 9 сентября проголосовало 1416 человек, в том числе 544 земляка проголосовали вне помещения УИК.

«Первый день голосования мы начали с… необоснованных жалоб, которые признаться честно, были заготовлены заранее. На каждую из них мы ответили, но каждая из них заставляла отвлекаться членов комиссий от работы с избирателями, нервничать… Но зная, что правда и закон на нашей стороне, нам переживать не о чем. Пока «подвохи» в работе УИК ищут доверенные лица только одного избирательного объединения. Но спешу их расстроить – у них это не получится», – отметила председатель ТИК Гдовского района Антонина Веселова.

Также Антонина Игоревна поблагодарила за стойкость и хорошую работу коллективы участковых комиссий. В заключении беседы пожелала успехов в заключительный день многодневного голосования.

Отметим, что принимают участие в голосовании граждане, имеющие постоянную прописку на территории Гдовского района. Каждый из участников получает три бюллетеня. Два – по выборам Собрания депутатов Гдовского района 7 созыва, один – по выборам Главы Гдовского района.

Завтра, 11 сентября, заключительный день многодневного голосования. 20 избирательных участков, расположенные на территории муниципалитета с 8:00 до 20:00 вновь будут ждать избирателей.

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