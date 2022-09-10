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Общество

Алла Сердцева: Благодаря СМИ Общественная палата работает ещё более открыто

Команда наблюдателей Общественной палаты Псковской области активно работает на выборах.

В Общественной палате следят за выборами для того, чтобы все прошло более честно, открыто и прозрачно.

«В этот набор Общественной палаты собрались люди с очень активной гражданской позицией. А самые активные вошли в штаб наблюдателей», – Алла Сердцева, член Общественной палаты Псковской области, председатель Псковского регионального отделения РСО.

Ни одно обращение не остается без внимания. По мнению Аллы Сердцевой, очень хорошо, что общественная палата наблюдает за выборами, ведь всегда есть те, кого что-то не устраивает. Общественная палата собирает факты, против которых очень сложно апеллировать.

«Любой гражданин может прийти в штаб и посмотреть, как происходит процесс наблюдения, решения каких-то ситуаций», – пояснила Алла Сердцева.

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