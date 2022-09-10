Виктория Дайнеко поделилась впечатлениями о Пскове

23:57, 10 сентября 2022, ПАИ

Виктория Дайнеко радуется возможности посетить разные города России во время путешествия с туром «Хороша Родная», концерт которого уже был в Пскове.

«Я очень люблю тур «Хороша Родная», потому что после концертов могу побыть немножечко туристом и полюбоваться на красивейшие города России. Замечательно погуляли на выходных по Великому Новгороду и Пскову», – поделилась певица на своей странице в соцсети «Вконтакте».

По опубликованным фотографиям певицы можно понять, что Виктория Дайнеко посетила самую главную достопримечательность города – Псковский кремль.