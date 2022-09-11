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Общество

Водителям рассказали, как правильно подготовить автомобиль к холодам

Осенью необходимо проводить сезонное техническое обслуживание автомобиля. Об этом напомнил глава пресс-службы Всероссийского общества автомобилистов Георгий Красавцев.

За летний период может возникнуть проблема засорения охлаждающих элементов радиатора автомобиля, поэтому нужно провести мойку подкапотного пространства, ведь обычная мойка, по словам Геогрия Красавцева, не поможет удалить «всевозможных мошек», которые залетели за летний период под капот.

Также эксперт рекомендует заранее побеспокоиться о подготовке лакокрасочного покрытия автомобиля, пишет агентство «Прайм».

«На корпус машины надо нанести защитное средство, которое ещё называют полировальной пастой или жидким стеклом. Это позволит подготовить кузов автомобиля к встрече с реагентами, которые используются в конце осени на российских дорогах», – отметил Георгий Красавцев.

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