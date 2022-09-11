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Общество

До 17 градусов потеплеет в Псковской области 11 сентября

До 17 градусов может потеплеть в Псковской области 11 сентября, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Сегодня на территории области ожидается переменная облачность без существенных осадков. На юге области пройдёт кратковременный дождь, прогнозируется умеренный ветер восточных направлений. Днём в Псковской области ожидается +12…+17 градусов, ночью – от +2 до +7.

В Пскове днём температура составит от +15 до +17 градусов, ночью – от +4 до +6. В Великих Луках днём синоптики обещают до +14 градусов, ночью будут заморозки, температура составит от +5 до +7 градусов.

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