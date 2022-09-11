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Общество

Только 10% онлайн-покупок россияне делают осознанно – эксперт

Только 10 % онлайн-покупок россияне делают осознанно. Об этом заявила эксперт рынка «Нейронет» платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) Наталия Галкина.

«До 90 % решений мы принимаем спонтанно, не осознавая в полной мере, и только 10 % – рационально. Причём спонтанные покупки человек чаще всего совершает, когда он в хорошем настроении», – отметила специалист.

Маркетплейсы становятся всё популярнее среди россиян, и в их отношении полностью работает закон поведенческой экономики, сообщает РИА Новости.

«Сейчас у нейромаркетинга появляется все больше запросов на анализ маркетплейсов и мобильных приложений. Такое исследование позволяет показать заказчику, куда смотрит потенциальный покупатель, как он ведёт себя, когда совершает покупку в приложении или десктоп версии и в какой момент ему стало неудобно», – пояснила Наталия Галкина.

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