В Роскачестве рассказали, как обезопасить свой счёт при онлайн-покупках

10:52, 11 сентября 2022, ПАИ

Как обезопасить свой счёт при онлайн-покупках, рассказали эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Специалисты настоятельно рекомендуют регулярно менять пароль от личного кабинета. Вместе с тем, как считают в Центре цифровой экспертизы, следует использовать лицензионное антивирусное программное обеспечение, избегать онлайн-банкинга на общих компьютерах и при подключении к общественной сети Wi-Fi. Также желательно отключать компьютер от интернета, когда человек не пользуется Сетью.

Ещё один важный с точки зрения безопасности момент — регулярная проверка банковской выписки. Кроме того, чтобы не допустить утечки данных, эксперты советуют во время транзакций вводить URL банка вручную, а не переходить по ссылкам, пишет агентство «Прайм».