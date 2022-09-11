Около 100 велогонщиков собрали областные соревнования в Великих Луках

10:06, 11 сентября 2022, ПАИ

Открытое первенство Псковской области по велосипедному спорту памяти заслуженного тренера РСФСР Антона Сидорова проходит в Великих Луках с 9 по 11 сентября, пишет газета «Великолукская Правда. Новости».

Соревнования проводятся на территории Центра подготовки велосипедистов. В программе соревнований индивидуальная, групповая гонки и гонка-критериум. Участники преодолели дистанции 5, 10, 20, 30, 50 километров.

Главный судья соревнований Юрий Карпенков рассказал, что лучших определяют в нескольких возрастных категориях, начиная с 12 лет и заканчивая ветеранами.

«Всего порядка 100 велосипедистов. Среди приезжих у нас команды из Твери, Санкт-Петербурга и Пскова, в основном участвуют великолукские спортсмены из региональной спортшколы «Олимп» и муниципальной спортшколы «Олимпия»», – рассказал главный судья.

«Имена победителей и призёров заездов публикуются в группе «Велоспорт и все, все, все». Удачи спортсменам!» – отмечается в сообщении.