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Спорт

Себежские спортсмены отличились на фестивале боевых искусств

Фото: Газета «Призыв» Себеж

Себежские спортсмены отличились на третьем фестивале боевых искусств по самбо, посвященном памяти жертв Беслана. Соревнования проходили в Великих Луках 10 сентября, пишет газета «Призыв».

В них приняли участие 13 спортсменов клуба единоборств «Спортивное единство», из которых восемь - жители города Себежа. Среди спортсменов 2009-2010 года рождения победителями стали Дмитрий Нынык и Мирослав Вахта. В весовой категории 55 килограммов второе место заняли Павел Сергеев, Гаджи Гаджиев, Егор Сафронов, третьим стал Никита Парфёнов. Среди участников 2011-2012 года рождения второе место занял Артём Горяченков, третье - Артём Муравьев.

Тренером всех призеров является Багаудин Абдурахманов.

Фото: Газета «Призыв» Себеж

«Поздравляем спортсменов и тренера с прекрасными результатами и желаем ярких побед в течение всего спортивного сезона!» - говорится в сообщении.

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