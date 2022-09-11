Собака в тележке продуктового магазина возмутила островичей

12:05, 11 сентября 2022, ПАИ

Поведение женщины, которая посадила собаку в тележку для продуктов, вызвало недоумение у островичей. Фотография опубликована в группе «Подслушано в Острове» в соцсети «ВКонтакте».

Некоторые подписчики возмутились по этому поводу и напомнили, что потом в тележку покупатели складывают свои продукты питания. «Продукты питания кладутся в запакованном виде», - не согласилась с претензией участница группы.

«А, когда дети там сидят, нормально, да?» - заметил в продолжение темы острович.

