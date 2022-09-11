Глухонемого мужчину разыскивают в Пскове

12:27, 11 сентября 2022, ПАИ

Продолжается розыск 45-летнего псковича Романа Васильева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, мужчина с 17 декабря 2021 отсутствует по месту жительства.

Приметы: на вид 45 лет, рост – около 174 – 176 см, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие, тёмные с редкой проседью, лоб высокий, глаза серые, брови дугообразные, нос прямой. Является глухонемым.

Пропавший был одет в тёмную вязаную шапочку, осеннюю болоньевую куртку светло-зеленого цвета, тёмный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, утеплённые сапоги, короткие с тёмным основанием и голенищем зелёного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Романа Васильева, просят позвонить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.