Пациенты бежаницкой больницы приняли участие в выездном голосовании

13:07, 11 сентября 2022, ПАИ

Все пациенты терапевтического отделения Бежаницкой межрайонной больницы смогли принять участие в выборах благодаря выездному голосованию, сообщает газета «Сельская новь».

Местные жители выбирают депутатов районного Собрания седьмого созыва, оно состоит из 15 депутатов и формируется по смешанной избирательной системе.

Избиратели получали сразу два бюллетеня. Один - по единому округу, где были представлены партийные списки кандидатов, другой - по одномандатному избирательному округу. В соответствии с Избирательным кодексом Псковской области в выборах принимали участие только граждане, место жительства которых расположено в пределах избирательного округа.