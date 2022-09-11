Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пациенты бежаницкой больницы приняли участие в выездном голосовании

Все пациенты терапевтического отделения Бежаницкой межрайонной больницы смогли принять участие в выборах благодаря выездному голосованию, сообщает газета «Сельская новь».

Местные жители выбирают депутатов районного Собрания седьмого созыва, оно состоит из 15 депутатов и формируется по смешанной избирательной системе.

Избиратели получали сразу два бюллетеня. Один - по единому округу, где были представлены партийные списки кандидатов, другой - по одномандатному избирательному округу. В соответствии с Избирательным кодексом Псковской области в выборах принимали участие только граждане, место жительства которых расположено в пределах избирательного округа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 сентября 2022

До 18 градусов тепла ожидается в Псковской области 12 сентября
11 сентября 2022

На избирательных участках сегодня особенно многолюдно - облизбирком
11 сентября 2022

Более десяти тысяч избирателей воспользовались ДЭГ в Пскове
11 сентября 2022

Стала известна явка на выборах депутатов районных Собраний в Псковской области
11 сентября 2022

На жюльен хватит: «тихая охота» продолжается в Псковской области
11 сентября 2022

«Всё по-честному!»: мастер спорта по биатлону проголосовал в Пскове
11 сентября 2022

Ни один человек не умер от COVID-19 в Псковской области за сутки
11 сентября 2022

В Псковской области названа явка на выборах глав районов

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...