Пациенты бежаницкой больницы приняли участие в выездном голосовании
Все пациенты терапевтического отделения Бежаницкой межрайонной больницы смогли принять участие в выборах благодаря выездному голосованию, сообщает газета «Сельская новь».
Местные жители выбирают депутатов районного Собрания седьмого созыва, оно состоит из 15 депутатов и формируется по смешанной избирательной системе.
Избиратели получали сразу два бюллетеня. Один - по единому округу, где были представлены партийные списки кандидатов, другой - по одномандатному избирательному округу. В соответствии с Избирательным кодексом Псковской области в выборах принимали участие только граждане, место жительства которых расположено в пределах избирательного округа.
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