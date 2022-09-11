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Экономика

Глава Минфина столкнулся с самым сложным вызовом в своей карьере

Сложная работа над бюджетом на следующие три года за все время карьеры предстоит министру финансов России Антону Силуанову. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24» сам глава Минфина.

«Я думаю, что бюджет на предстоящую трёхлетку будет самый сложным в моей профессиональной карьере», - цитируют его заявление «Известия».

При разработке бюджета закладываются расходы на достижение технологического суверенитета, отметил он. И, поскольку после введения санкций Россия столкнулась с тем, что целый ряд критических технологий не производится в стране, для восполнения пробела требуется «достаточно длительная программа», сказал он.

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