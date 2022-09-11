До 18 градусов тепла ожидается в Псковской области 12 сентября

14:43, 11 сентября 2022, ПАИ

До 18 градусов тепла и переменная облачность ожидается в Псковской области 12 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

Температура воздуха по области ночью составит +1…+6 градусов, существенных осадков не прогнозируется. Днём: +13…+18 градусов, местами возможен небольшой дождь.

Будет дутьюго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.