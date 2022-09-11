Лучшего участкового выбирают в Псковской области

16:50, 11 сентября 2022, ПАИ

Первый этап конкурса «Народный участковый – 2022» стартовал в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД России.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурса выбирают лучших участковых в каждом городе и районе. Голосование проходит с 11 по 20 сентября. Информация об участниках конкурса, их фотографии размещены здесь.

Второй этап конкурса проводят до 1 октября на официальном сайте регионального УМВД. Здесь размещают информацию об участковых уполномоченных полиции – победителях первого этапа конкурса для предоставления населению возможности выбрать победителя.

Лучшего участкового области определят большинством голосов населения, набранных по итогам голосования с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа будет представлять регион на всероссийском конкурсе.